In dieser Woche will es bisher noch nicht so richtig laufen für den DAX. Gestern sah es lange Zeit nach Gewinnen aus. Am Nachmittag rutschte der DAX in die Gewinnzone. Heute muss er mit gemischten Vorgaben zurechtkommen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...