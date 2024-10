Chinesische Aktien setzen auch in dieser Woche ihren jüngsten Höhenflug fort, nachdem ein massives Stimulus-Paket eine Wende an Chinas Aktienmärkten eingeleitet hatte. Die gerade heißbegehrten China-Aktien sprangen am Mittwoch in Hongkong aufgrund von Konjunkturwetten zeitweise um mehr als 8 % noch oben. Damit stiegen die in Hongkong notierten Werte so stark wie seit fast zwei ...

