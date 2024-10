Nach Kursgewinnen von 6,7% im September ist die Siemens-Aktie gestern mit einem Minus von 0,8% in den Oktober gestartet. Rückblick: Mit einem Plus von 9,7% war es bei der Siemens-Aktie in der vergangenen Woche zu einer starken Aufwärtsreaktion gekommen. Dabei sprangen die Notierungen bereits am Mittwoch über die 100- sowie die 200-Tage-Linie ...

