Am Dienstag und Mittwoch verzeichneten deutsche Rüstungsaktien an der Börse kräftige Kursgewinne. Rheinmetall konnte sogar eine wichtige Zielmarke durchbrechen. Folgt jetzt die nächste Rallye bis zum Allzeithoch? Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat auch am Mittwoch für steigende Kurse von Rüstungsaktien gesorgt. Nach dem Raketenbeschuss des Iran auf Israel legte unter anderem Rheinmetall an der Börse den zweiten Tag in Folge zu. Am Dienstag war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...