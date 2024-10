Baierbrunn (ots) -Fehler zugeben und darüber sprechen - darin sieht Experte Attila Altiner "noch viel Potenzial" in der Medizin. In der Spezialfolge des B2B-Podcasts "'ne Dosis Wissen" von gesundheit-hören erklärt der Ärztliche Direktor am Universitätsklinikum Heidelberg, wie ein wohlwollender Umgang mit Fehlern dabei funktionieren kann.Offen über Fehler sprechen, Fehler zugeben - das gehört im medizinischen Bereich noch lange nicht zur Tagesordnung. In einer neuen Spezialfolge des B2B-Podcasts "'ne Dosis Wissen" von gesundheit-hören.de und der Apotheken Umschau spricht Dr. Laura Weisenburger, Ärztin und Redakteurin, mit Prof. Dr. Attila Altiner, Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg, über eine gesunde Fehlerkultur in der Medizin: Wie kann ein wohlwollender Umgang mit Fehlern funktionieren? Wie könnte das Thema bereits in die Aus- und Weiterbildung integriert werden? Welche Rolle könnte Künstliche Intelligenz spielen - und was kann die Medizin von der Luftfahrt lernen?Zur aktuellen Spezial-Folge "Noch viel Potenzial - ein Gespräch über Fehlerkultur mit Attila Altiner" vom 02.10.2024: https://ots.de/8KgoooÜber 'ne Dosis Wissen:Der Podcast ist der Kick-Start in den Tag für Menschen in Gesundheitsberufen: Werktags ab 6 Uhr in der Früh stellen Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau, und Gesundheitsredakteurin und Ärztin Dr. Laura Weisenburger abwechselnd in rund 10 Minuten neue Forschungsergebnisse, Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik und aktuelle Entwicklungen vor.Einmal monatlich beleuchtet der Podcast für Health Professionals ein aktuelles Thema ausführlich, das die Gesundheitsbranche bewegt, und steigt gemeinsam mit Expert:innen und/oder politischen Akteur:innen in die Diskussion ein.Das im Frühjahr 2022 gestartete Format ist einzigartig im deutschsprachigen Raum und wurde kürzlich mit dem European Publishing Award in der Kategorie "Podcast" ausgezeichnet. "'Ne Dosis Wissen" ist u.a. bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/hu/podcast/ne-dosis-wissen/id1587657883), Spotify (https://open.spotify.com/show/4u87yxB3qwebsj8YVHDBuM), Google Podcasts (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9uZWRvc2lzd2lzc2VuLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM) und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen zu abonnieren. Alle Folgen und weitere Podcasts des Wort & Bild Verlags findet man auch unter www.gesundheit-hoeren.de.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343Katharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5877701