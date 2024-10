KUALA LUMPUR, Malaysia, 01. Oktober 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) ("VCI Global" oder das "Unternehmen") gab heute eine neue Investitionszusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar von Alumni Capital LP ("Alumni Capital") bekannt. Nach einer früheren Investition von 5 Millionen US-Dollar durch Alumni Capital wird dieses zusätzliche Kapital in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, im Austausch gegen VCI Global-Stammaktien, die strategische Expansion von VCI Global in das KI-Cloud-Computing-Geschäft stärken, insbesondere im Hinblick auf die geplanten Entwicklungen im zweiten Quartal 2025. VCI Global behält das Recht, diese Summe in Anspruch zu nehmen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet. Dies verschafft dem Unternehmen die Flexibilität, die Mittel bei Bedarf zu nutzen, während gleichzeitig die Möglichkeit erhalten bleibt, auf die Inanspruchnahme zu verzichten, falls andere Ressourcen verfügbar werden oder sich die Bedingungen ändern.

Mit einer genehmigten Kapitalzufuhr von 30 Millionen US-Dollar wird VC AI Limited ("VC.AI"), eine neue Tochtergesellschaft von VCI Global, das AI Computing Center (AICC) in Malaysia eröffnen. Dieses Rechenzentrum, ausgestattet mit 512 NVIDIA H200 Tensor Core GPUs, wird voraussichtlich zu den 30 besten weltweit gehören und die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit ermöglichen - essenziell für generative KI und Hochleistungsrechenanwendungen.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese Investition in Höhe von 30 Millionen US-Dollar von Alumni Capital unser strategisches Wachstum im Bereich KI-Cloud-Computing erheblich stärken wird. Sie ermöglicht es uns, ein erstklassiges AICC in Malaysia zu errichten, das weltweit, insbesondere in Südostasien, Kunden bedienen wird. Wir sind fest entschlossen, diese Ressourcen zu nutzen, um Innovationen zu fördern und die KI-Landschaft voranzubringen", sagte Dato' Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen agiert in fünf Kernbereichen: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, KI & Robotik sowie Cybersicherheit. Im Bereich der Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPOs), Beratungsdienste für Investor Relations (IR) und Public Relations (PR) sowie M&A-Beratung an. Unsere Fintech-Sparte bietet eine eigene Finanzierungsplattform an. Im Immobilienbereich bieten wir spezialisierte Beratungsdienste an. Das KI-Geschäft liefert GPU-Server, GPU-Cloud-Computing-Dienste, KI- und Lösungen für große Sprachmodelle (LLM), während sich das Robotiksegment auf Nachernterobotersysteme konzentriert. Unser Bereich Cybersicherheit bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit an. VCI Global ist bestrebt, Innovationen zu fördern und außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, und hat eine starke Präsenz in der Asien-Pazifik-Region, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut, um weltweit Wachstum und Transformation voranzutreiben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen beinhalten Aussagen zur Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen, die möglicherweise von Worten wie "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "prognostiziert", "schätzt", "zielt", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnlichen Begriffen begleitet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse könnten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, rentable Geschäfte zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch die Kunden, die Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftige Maßnahmen der Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, den Einfluss von Konkurrenzprodukten und Preisen, das erfolgreiche Management sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") aufgeführt sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

VCI Global Limited

mailto:enquiries@v-capital.co

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/01/2956622/0/en/VCI-Global-Secures-Additional-US-30-Million-Investment-Commitment-from-Alumni-Capital-LP-to-Propel-Its-AI-Cloud-Computing-Business-Forward-in-Q2-2025.html



