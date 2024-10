© Foto: Uncredited - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Innerhalb von 10 Tagen sind chinesische Aktien um 26 Prozent hochgeschnellt. Spekulative Investoren setzen auf weitere Gewinne, auch weil sich Leerverkäufer mit Wetten gegen China gewaltig die Finger verbrannt haben.Chinesische Aktien haben ihre atemberaubende Rallye, die von umfangreichen Konjunkturmaßnahmen Pekings angetrieben wurde, am Mittwoch mit neuem Schwung ausgeweitet. Hedgefonds und institutionelle Investoren steigen verstärkt in chinesische Aktien ein, was auf ein wachsendes Vertrauen in die wirtschaftlichen Aussichten des Landes hindeutet. "Es gibt eine deutliche Umkehr der Marktstimmung gegenüber China", erklärte Billy Leung, Investmentstratege bei Global X Management in …