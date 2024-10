Zürich - Die Anzahl Konkurse von Firmen in der Schweiz ist in den ersten neun Monaten 2024 klar angestiegen. Insgesamt wurde bei 4722 Firmen der Konkurs eröffnet, das sind knapp 11 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Knapp ein Viertel der Konkurseröffnungen gingen auf das Konto der Baubranche, wie der Wirtschaftsauskunftsdienst Crif am Mittwoch mitteilte. Dahinter folgen die Branchen Gastronomie, Detailhandel und Grosshandel (ohne ...

