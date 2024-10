München (ots) -- Der TV-Star wird in der Kategorie Entertainment als Gastgeberin und Moderatorin von "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum", Staffel 19 (ProSieben), ausgezeichnet- Prof. Dr. Klaus Schaefer, Juryvorsitzender: "Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV."- Heidi Klum: "Ich freue mich sehr über den Blauen Panther. Diversity und Toleranz haben auch in Zukunft Priorität für mich."- BR Fernsehen zeigt den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 23. Oktober 2024 ab 22.45 Uhr / Sendung steht ebenfalls in der ARD Mediathek zur VerfügungIn drei Wochen ist es endlich soweit: Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" wird erneut im Rahmen einer großen Award Show in der BMW Welt verliehen. Insgesamt 17 Trophäen warten auf ihre neuen Besitzerinnen und Besitzer. Ein Porzellan-Panther darf sich in seiner edlen Box bereits jetzt auf eine Reise nach Los Angeles freuen: Heidi Klum erhält den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 in der Kategorie Entertainment als Gastgeberin und Moderatorin für die Produktion "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum", Staffel 19 (Redseven Entertainment für ProSieben).Die Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer: "'Germany's Next Topmodel by Heidi Klum' ist seit 2006 eine der beliebtesten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Das Format hat es geschafft, sich kontinuierlich neu zu erfinden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen und zu reflektieren. Erstmals konnten auch Männer am Wettbewerb teilnehmen. Diese Erweiterung hat dem Format sehr gut getan. Mehr gelebte Diversität und mehr Teamgeist statt purem Konkurrenzkampf - dafür steht 'Germany's Next Topmodel by Heidi Klum' heute. Die Sendung - einst einem einseitigen Schönheitsideal gewidmet - ist inzwischen vielschichtig: sie gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern die Gelegenheit, an der Sendung teilzunehmen und ihre einzigartigen Qualitäten als Topmodel zu präsentieren. Heidi Klum hat einen zentralen Anteil am Erfolg von 'Germany's Next Topmodel by Heidi Klum'. Ihre charismatische und professionelle Art, gepaart mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Modebranche, hat maßgeblich zur Beliebtheit und Glaubwürdigkeit der Show beigetragen. Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV."Heidi Klum: "Ich freue mich sehr über den Blauen Panther, insbesondere, dass diese 19. Staffel die Jury überzeugt hat. Im Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich."Am 23. Oktober 2024 wird Heidi Klum ihren Preis in der BMW Welt im Rahmen der großen Award Show entgegennehmen.Der Blaue Panther wird 2024 erstmals in insgesamt fünf Kategorien vergebenFür den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und neu ab 2024 in der Kategorie Social Media, in der künftig mindestens ein Preis pro Jahr vergeben wird. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme des Publikumspreises, die Jury. Auch 2024 erfreute sich das 14-köpfige Gremium über zahlreiche und vielfältige Einreichungen. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben.Die Nominierungen für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024Nominiert für den Preis "Beste Serie" in der Kategorie Fiktion sind:- "Die Zweiflers" (Turbokultur in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD)- "Liebes Kind" (Constantin Film für Netflix)- "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (UFA Fiction für Prime Video)Nominiert für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion sind:- Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+)- Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8")- Katharina Stark für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+)- Aaron Altaras für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek)- David Kross für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste)- Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der 2. Staffel (8 Folgen) der Serie "Almania" (DCM Pictures für den SWR)Auch in diesem Jahr durften die Zuschauerinnen und Zuschauer beim "Blauer Panther - TV & Streaming Award" abstimmen. In der 2024 neu eingeführten Kategorie Social Media waren drei Beiträge für den Publikumspreis"Beliebtester Social Media Content" nominiert:- Bodo Wartke (TikTok: @bodowartke) und Marti Fischer (TikTok: @marti.fischer) für "Barbaras Rhabarberbar"- Sophia-Lin Schirmer (TikTok: @sosopinkypie) für "Wieso gibt es keinen Elternführerschein?"- Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) für "Danke, hier das Rezept"Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen der Award Show am 23. Oktober 2024 in München verkündet und ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024) statt.Die Moderatorinnen und ModeratorenFilm- und TV-Profi Steven Gätjen wird in diesem Jahr die große Award Show am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt moderieren. An seiner Seite: Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Auf dem Blue Carpet werden die Nominierten, (noch geheimen) Preisträgerinnen und Preisträger sowie die prominenten Gäste wieder von Moderatorin und Synchronsprecherin Jacqueline Belle begrüßt."Blauer Panther - TV & Streaming Award": Dabei sein auf allen PlattformenÜber 750 Gäste aus der Film-, TV- und Streaming- und Social Media-Branche werden in der BMW Welt erwartet. Der Blue Carpet (ab 18.15 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com und gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird ab 22.45 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden www.prisma.de, Joyn und RTL+ den Blue Carpet und die Award Show live streamen.Erstmals wird die Verleihung des Blauen Panthers auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch begleitet. Auf dem Kanal des Twitch-Streamers Huebi www.twitch.tv/huebi verfolgen die beiden Content Creators Tobias Hübenthal (@huebi) und Nadja Gallera (@xnerdzika) gemeinsam mit ausgewählten Gästen die Blue Carpet Show und die Preisverleihung - live ab 18:15 Uhr.Unterstützt wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 von:- BMW: Offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+: Partner- GAHRENS + BATTERMANN: Exklusiver Technikdienstleister- prisma: Medienpartner, Präsentator der Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie FiktionÜber den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, ProSiebenSat.1 Group, RTL Deutschland, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social MediaInstagram:https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/about/Threads: https://www.threads.net/@blauerpanther_award (https://www.threads.net/@blauerpanther_award)TikTok:https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/5877925