Eppertshausen (ots) -Der Welttag des Sehens erinnert an die wachsende Bedeutung von AugenuntersuchungenKurzsichtigkeit (Myopie) kann weitreichende Folgen haben, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und entsprechend behandelt wird. Die gute Nachricht: Frühzeitiges Gegensteuern kann das Fortschreiten dieser Sehschwäche aufhalten - insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. (1) Der Welttag des Sehens am 10. Oktober rückt die Augengesundheit in den Mittelpunkt. Ein wichtiges Zeichen, denn die Zahl der Menschen, deren Sehkraft durch Myopie beeinträchtigt ist, steigt von Jahr zu Jahr.(2)Der internationale Welttag des Sehens (World Sight Day) findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Oktober im Rahmen der Woche des Sehens statt. Die Partner der Aktionswoche machen auf die stetig steigende Zahl von Augenkrankheiten und Seheinschränkungen aufmerksam. CooperVision, einer der weltweit führenden Kontaktlinsenhersteller, möchte diesen Tag nutzen, um Eltern auf die Bedeutung regelmäßiger Augenuntersuchungen für ihre Kinder hinzuweisen.Warum Kurzsichtigkeit bei Kindern zunimmtMyopie tritt bei immer mehr Menschen auf und immer häufiger zeigen sich die ersten Symptome bereits in jungen Jahren. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten bis 2030 weltweit über drei Milliarden Menschen kurzsichtig sein, bis 2050 sogar die Hälfte der Weltbevölkerung.(3) "In den letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme kurzsichtiger Kinder und junger Erwachsener zu verzeichnen. Circa 2 bis 15 %, je nach Alter der Schulkinder und Jugendlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind heutzutage kurzsichtig", fügt Dr. Michael Bärtschi, PhD Biomedicine, M.Sc. Optometrist hinzu.Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung ist, dass Menschen und damit auch Kinder deutlich weniger Zeit im Freien verbringen und täglich zwischen zwei und acht Stunden vor Bildschirmen sitzen.(4) Da diese digitale Entwicklung nicht mehr rückgängig zu machen ist, rät der Experte zu regelmäßigen Augenkontrollen. Denn wird Myopie rechtzeitig erkannt, können augenärztliche oder augenoptische Fachkräfte gerade bei Kindern und Jugendlichen korrigierend eingreifen und so das Fortschreiten der Myopie entscheidend hemmen.Eine unbehandelte Kurzsichtigkeit beeinträchtigt die Entwicklung: Kinder, die die Tafel nicht richtig erkennen, fallen im Unterricht oft zurück. Sportlich aktive Kinder sind plötzlich im Nachteil, weil sie den Ball oder Hindernisse unscharf oder gar nicht wahrnehmen. Kurzsichtigkeit kann sogar lebensgefährlich werden, wenn Kinder herannahende Autos oder Personen auf Fahrrädern zu spät erkennen. Auch für die berufliche Entwicklung kann eine stark ausgeprägte Myopie negative Folgen haben. Wer zum Beispiel Pilot*in werden möchte, darf eine Sehschärfe ohne Korrektionsmittel von 0,7 nicht unterschreiten.(5)Myopie Management: Kontaktlinsen als effektive Lösung für junge Patient*innenEntsprechende Brillengläser oder Kontaktlinsen können das Fortschreiten der Myopie bei Kindern aufhalten, beispielsweise die vom Unternehmen CooperVision entwickelte Kontaktlinse MiSight® 1 day. "Die Wirkung der MiSight® 1 day beruht auf einem in einer evidenzbasierten, klinischen 7-Jahres-Studie bestätigten Design. Die Studie hat sowohl die gesunde Anwendung als auch die hemmende Wirkung gegenüber einer zunehmenden Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen belegt", bestätigt Dr. Bärtschi. Die Einmalkontaktlinsen helfen, solange das Kind sie trägt, und können am Ende des Tages einfach entsorgt werden. So müssen sich auch Eltern von Grundschulkindern keine Sorgen machen, dass ihr Kind mit der Hygiene überfordert sein könnte - wie etwa bei Monatskontaktlinsen. Kinder und Jugendliche, die die MiSight® 1 day tragen, berichten außerdem, dass sie die Sehhilfe als angenehm empfinden und es zu schätzen wissen, dass die Kontaktlinsen ihr Aussehen nicht verändern und sie beim Sport nicht einschränken.(6)Regelmäßige Sehtests sind sinnvoll - vor allem bei Kindern, denn frühes Eingreifen kann hier den größten Unterschied machen. Egal ob Brille oder Kontaktlinsen - entscheidend ist, dass Sehprobleme frühzeitig erkannt und mit entsprechenden hemmenden Produkten versorgt werden, um langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung und Lebensqualität des Kindes zu vermeiden.(7,8,9) Den Welttag des Sehens sollten Eltern zum Anlass nehmen, um einen Termin für eine Augenuntersuchung für ihr Kind zu vereinbaren und so seine Sehkraft für die Zukunft zu schützen und zu erhalten.Quellen:1 Zadnik K et al. Factors Associated with Rapid Myopia Progression in School-aged Children. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2004; 45(13): 2306.2 MPACT OF INCREASING PREVALANCE OF MYOPIA AND HIGH MYOPIA The impact of myopia and high myopia a Report of the Joint World Health Organisation - Brien Holden Vision Institute. Global Scientific Meeting on Myopia THE IMACT OF MYOPIA AND HIGH MYOPIA University of New South Wales, Sydney, Australia 16-16 March 20153 https://ots.de/pDjylf4 https://ots.de/afKjbG5 https://www.ffl-flighttraining.de/pilotenausbildung/voraussetzungen6 Rah M J et al. Vision specific quality of life of pediatric contact lens wearers. Optom Vis Sci. 2010; 87(8): 560-67 Lamoureux E L et al. Myopia and Quality of Life: The Singapore Malay Eye Study (SiMES). Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2008; 49(13): 4469.8 Chua S Y L and Foster P J. The Economic and Societal Impact of Myopia and High Myopia. Ang M and Wong T. (eds) Updates on Myopia. Springer. 2020; 53-63.9 Tideman J W et al. Association of axial length with risk of uncorrectable visual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016; 134(12): 1355-1363.Über CooperVisionCooperVision, ein Geschäftsbereich von CooperCompanies (NASDAQ:COO), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment an Einmalkontaktlinsen, Zwei-Wochen-Kontaktlinsen und weichen Monatslinsen, die sich durch modernste Materialien und Technologien auszeichnen, sowie hochwertige formstabile, sauerstoffdurchlässige Orthokeratologie-Kontaktlinsen und Sklerallinsen. CooperVision ist seiner langen Tradition verpflichtet, sich erfolgreich den schwierigsten Herausforderungen aus dem Bereich Fehlsichtigkeit zu stellen, wie z. B. dem Astigmatismus, der Presbyopie, der juvenilen Myopie und der stark unregelmäßigen Hornhaut und bietet das umfangreichste Sortiment an sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen im Markt. Mit innovativen Produkten und zielgerichteter Unterstützung der Kontaktlinsenspezialisten zeichnet sich CooperVision durch eine moderne Marktpräsenz aus und bietet bedeutende Vorteile für Anpasser und Kontaktlinsenträger. Weitere Infos finden Sie unter www.coopervision.de.Über CooperCompaniesCooperCompanies, ("Cooper") ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte, das an der NYSE Euronext (NASDAAQ:COO) notiert ist. Cooper agiert über zwei Geschäftseinheiten - CooperVision und CooperSurgical.CooperVision bringt eine erfrischende Perspektive in die Augenheilkunde ein und engagiert sich für die Entwicklung einer breiten Palette hochwertiger Produkte für Kontaktlinsenträger sowie für die gezielte Unterstützung von Kontaktlinsenspezialisten.CooperSurgical hat sich verpflichtet, die Gesundheit von Frauen, Babys und Familien mit Hilfe seines breit gefächerten Produktportfolios und Dienstleistungen, die sich vor allem auf medizinische Geräte, Fruchtbarkeit und Genomik konzentrieren, zu fördern.Cooper hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, und beschäftigt mehr als 14.500 Mitarbeiter. Die Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.coopercos.com.Pressekontakt:Verena BuschRothenburg & PartnerGeschäftsführerinE-mail: busch@rothenburg-pr.deTelefon: +49 40 889 1080Herr Dr. Ole RoßbachHead of Marketing (DACH)E-Mail: orossbach@coopervision.deTelefon: +49 6071 305-265Herausgeber:CooperVision GmbHWest Park 45Siemensstraße 364859 Eppertshausen DeutschlandOriginal-Content von: CooperVision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172991/5877921