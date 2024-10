Bremen (ots) -Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis sucht im Auftrag der ARD die besten deutschsprachigen regionalen Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten, die eine besondere Nähe zu den Menschen herstellen und die Kreativität der Macherinnen und Macher abbilden - jetzt stehen die Nominierten fest.Aus 180 Einreichungen hat die Nominierungskommission mit Hans Helmich (Deutsche Welle), Ute Wellstein (hr), Lothar Schmitz (SWR), Christian Mößner (BR), Gabriele von Moltke (rbb), Verena Egbringhoff (WDR), Maxi Droste (ARD Mediathek) und Pune Djalilevand (ARD-Politmagazin Kontraste) diese 20 Produktionen nominiert:In der Kategorie "Bestes aktuelles Video":- Bistum Aachen veröffentlicht Namen der Missbrauchstäter, Aktuelle Stunde, 24.10.2023, WDR Köln- Erpel Edgar in Not, hessenschau, 21.11.2023, hr Frankfurt- Nächtliche Schlange vor dem Bürgerbüro, WDR Lokalzeit aus Düsseldorf, 6.6.2024, WDR DüsseldorfIn der Kategorie "Beste Leistung vor der Kamera":- Yared Dibaba erzählt Dorfgeschichten aus Waffensen, Yared kommt rum, 28.6.2024, NDR Hamburg- Janna Falkenstein - Janna Falkenstein - Live im Seniorenheim Potsdam Waldstadt, DER TAG in Berlin & Brandenburg, 24.4.2024, rbb PotsdamIn der Kategorie "Beste investigative Leistung":- Krise im Maßregelvollzug, rbb24 Abendschau, 5.7.2023, rbb Berlin- Interview im Gefängnis: Falsche Ärztin bricht ihr Schweigen, hessenschau, 5.9.2023, hr Frankfurt- Demokratie im Dorf vor dem Aus? - Wer rettet die Kommunalpolitik, SWR-Story, 6.6.2024, SWR Baden-BadenIn der Kategorie "Bestes regionales Mediathek-Format":- Der Mainzer Feuerteufel Teil 1, Nachtstreife Staffel 3, 30.4.2024, SWR Baden-Baden- Sommer der Anarchie, Capital B, 3.10.2023, rbb Potsdam- Die Kings von Kreuzberg, Unser Leben, 24.1.2024, rbb Berlin- Welcome to Berlin, 11.6.2024, rbb PotsdamIn der Kategorie "Bestes konstruktives Video":- Landleben, Exakt, 1.11.2023, MDR Leipzig- Gewalt im Amateurfußball, buten un binnen, 25.6.2024, Radio Bremen- Chaos als Therapie in der Demenz-WG, Lokalzeit aus Dortmund, 12.6.2024, WDR DortmundIn der Kategorie "Unser ganzer Stolz":- Saygin Yalcin, Money Maker, 13.12.2023, BR München- SWR Talentnetzwerk, 1.8.2023, SWR Stuttgart- Politik & wir - der Communitytalk, 30.1.2024, rbb Berlin- Lawinensprenger und Tragseil-Prüfer: Die Crew auf der Zugspitze, Abendschau Die Reportage, 28.3.2024, BR München- Das Werder-Märchen 2004, 12.5.2024, Radio BremenAußerdem vergibt der Bremer Fernseh- und Digitalpreis den Publikumspreis "Nah dran". Vom 2. bis 27. September 2024 konnten Interessierte auf www.ard-regionalwettbewerb.de für ihre Favoriten aus insgesamt 24 Produktionen abstimmen. Wer gewonnen hat, wird bei der Preisverleihung bekanntgegeben. Die drei Produktionen mit den meisten Stimmen sind (in alphabetischer Reihenfolge):- Kartoffelschälerin, Landesschau Rheinland-Pfalz, 16.4.2024, SWR Mainz- Martina feiert ihre eigene Beerdigung, Lokalzeit für Duisburg und Niederrhein, 9.4.2024, WDR Duisburg- Neinsagen, Frag Uri, 17.6.2024, BR MünchenDie Preisverleihung zum Bremer Fernseh- und Digitalpreis findet am 8. November 2024 in Bremen statt. Durch den Abend führt der Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. Er stellt die Nominierten vor und spricht mit den Gewinnerinnen und Gewinnern.Musikalischer Gast des Abends ist Isaak Guderian. Isaak hat Deutschland beim Eurovision Song Contest 2024 mit dem Song "Always on the Run" vertreten.Die Verleihung wird im Livestream auf www.ard-regionalwettbewerb.de und im Smart-TV (HbbTV) ausgestrahlt.Vor der Gala veranstaltet Radio Bremen gemeinsam mit der ARD-ZDF-Medienakademie von 15 bis 17 Uhr das "Werkstattgespräch" im Konferenzzentrum. Unter dem Titel "Regional - non-linear" stellen Fachleute Konzepte vor, um mit regionalen Inhalten neue und jüngere Zielgruppen in digitalen Medien zu erreichen. Der Eintritt ist frei.Bremer Fernseh- und Digitalpreis - die JuryWer die Auszeichnungen erhält, entscheidet die Jury des Bremer Fernseh- und Digitalpreises mit- Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),- Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),- Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer),- Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent)- Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP)- Birgitta Weber (Leiterin Fernsehen Inland und Report Mainz beim SWR)Bremer Fernseh- und Digitalpreis - HintergrundDer ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus startet in diesem Jahr zu seinem 50. Geburtstag mit einem erweiterten Blick und mit neuem Namen: "Bremer Fernseh- und Digitalpreis - der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus". Ab sofort zeichnet die ARD mit ihm die besten regionalen Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten und Formaten aus. Damit haben nicht nur Filme, sondern auch journalistische Ideen wie Regional-Apps oder neue Formate der regionalen Berichterstattung die Chance auf eine Auszeichnung.Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Zahlreiche prominente Autorinnen und Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. Weitere Informationen auf www.ard-regionalwettbewerb.de