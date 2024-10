Berlin (ots) -Am Mittwoch, den 9.Oktober 2024 um 18 Uhr, treffen die Parteivorsitzenden von AfD und BSW, Alice Weidel und Sahra Wagenknecht, zum ersten Mal live im deutschen Fernsehen aufeinander. Das WELT TV-Duell wird von Chefredakteur Jan Philipp Burgard moderiert."Wir verstehen uns als Nachrichtensender und als Medium für brisante Debatten. Das haben wir unter anderem mit unserem TV-Duell Höcke gegen Voigt gezeigt. Mit dem Duell Wagenknecht gegen Weidel möchten wir den Zuschauern ermöglichen, sich über die beiden derzeit umstrittensten und gleichzeitig erfolgreichsten Politikerinnen Deutschlands eine eigene Meinung zu bilden", sagt Jan Philipp Burgard, Chefredakteur von WELT TV. Das Duell folgt auf die erfolgreiche Premiere des Formats im Frühjahr 2024, als sich die Thüringer Spitzenkandidaten Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD) erstmals im WELT TV-Studio begegneten.Mit Wahlergebnissen von jeweils etwa 30 Prozent ist die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen erst-, in Sachsen und Brandenburg zweitplatzierte Partei. Das erst im Januar gegründete BSW erreichte in allen drei Bundesländern aus dem Stand den dritten Platz im Wahlranking, jeweils mit zweistelligen Stimmanteilen.Im Fokus des Duells stehen Themen, die das Land gerade bewegen: Was verbindet AfD und BSW, was trennt sie? Wie wollen sie die Migrationskrise lösen? Und wie stehen sie zu den Vorwürfen, ihnen mangele es an Distanz zum russischen Präsidenten Putin?Direkt im Anschluss folgt eine Analyse mit bekannten Journalistinnen: Melanie Amann (stv. Chefredakteurin DER SPIEGEL) Mariam Lau (DIE ZEIT) und Anna Schneider (Chefreporterin WELT) werden in einem WELT Spezial über das Duell diskutieren.Das WELT TV-Duell mit Alice Weidel, Sahra Wagenknecht und WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard am Mittwoch, den 9. Oktober 2024, um 18 Uhr live auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek & TV-App.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comMoritz SchudnagiesCommunications Manager WELT-Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5878036