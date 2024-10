Nach dem schwachen Wochenstart scheint die Nervosität der Anleger zur Wochenmitte wieder abzunehmen. Allerdings belastet weiterhin die fragile Lage im Nahen Osten. Insbesondere risikoreiche Tech-Titel stehen in einem derartigen Umfeld tendenziell eher unter Druck. So setzten auch bei der PayPal-Aktie nach einer starken Bewegung Gewinnmitnahmen ein. Hier erfahren Sie, was jetzt wichtig ist und wann sich ein Einstieg lohnt.

Den vollständigen Artikel lesen ...