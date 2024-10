AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im vergangenen Quartal seine Verkäufe deutlich gesteigert. Weltweit lieferte das Unternehmen von Chef Elon Musk 462.890 Fahrzeuge an die Kunden aus, wie die Amerikaner am Mittwoch in Austin (Texas) mitteilten. Das waren 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es war das erste Mal in diesem Jahr, dass Tesla die Quartalsverkäufe im Jahresvergleich steigern konnte. Schub gaben dabei Kaufanreize der chinesischen Regierung. Peking hatte eine Prämie für den Umtausch alter Fahrzeuge in Elektroautos verdoppelt, was die Nachfrage in der Volksrepublik anheizte.

Mit den Auslieferungen blieb Tesla leicht unter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel um 3,3 Prozent nach. Das Papier war in den vergangenen Monaten gut gelaufen und hat von einem Zwischentief bei 182 Dollar Anfang August bis zum Vortagesschluss über 40 Prozent zugelegt./men/he