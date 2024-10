MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld dürfte der Software-Konzern erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er fühle sich in seiner Einschätzung durch die jüngsten Resultate des Wettbewerbers Oracle bestätigt. Die Amerikaner hätten die Markterwartungen übertroffen und einen Trend zu größeren und längeren Cloud-Verträgen hervorhoben. Dies treibe die Dynamik im operativen Geschäft von Oracle voran./la/he



