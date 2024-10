BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die von der EU geplanten Einfuhrzölle auf E-Autos aus China scharf kritisiert und auf ein Nein aus Deutschland gepocht. "Deutschland kann einem potenziellen Handelskrieg mit der Volksrepublik China im Bereich einer Schlüsselbranche nicht zustimmen", betonte der FDP-Politiker.

Deutschland müsse mit einem klaren Nein dafür sorgen, dass die Zölle nicht verhängt würden. "Im Zweifel wird der Bundeskanzler hier auch selbst eine klare Ansage machen müssen", fügte Lindner hinzu.

Ein Abkopplung von China könne man sich nicht leisten - erst recht nicht in der Automobilindustrie. Viele der aus China importierten E-Autos seien tatsächlich deutsches, geistiges Eigentum, was nur auf den Heimatmarkt zurückimportiert würde. "Tatsächlich schaden wir uns durch einen Handelskrieg mit der Volksrepublik China selbst mehr, als dass wir in der Lage wären, Vorteile für europäische Schlüsselindustrien und für eine in Deutschland entscheidende Branche zu erreichen", sagte Lindner.

Abstimmung am Freitag



Die EU hatte die Zölle im Juni nach einer monatelangen Untersuchung angekündigt. Am Freitag müssen die EU-Mitgliedstaaten darüber entscheiden. Chinesische Hersteller müssten damit weitere Aufschläge auf die bereits bestehenden Standard-Einfuhrzölle für ihre E-Autos in Kauf nehmen.