NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,31 Prozent auf 114,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,79 Prozent.

Die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten und die daraus resultierenden geopolitischen Risiken sorgten nicht für eine Flucht in US-Staatsanleihen. "Die Marktreaktionen bei Risikoanlagen auf den iranischen Raketenangriff auf Israel halten sich bisher in engen Grenzen", kommentierten Experten der Dekabank das Marktgeschehen. "Trotz des sich abzeichnenden Gegenschlags Israels dürfte es aus unserer Sicht nicht zu einem Flächenbrand kommen."

Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA stützten die Anleihen nicht. In den Vereinigten Staaten wurden im September in der Privatwirtschaft mehr Stellen geschaffen als erwartet. Der monatliche Beschäftigungsbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Schließlich wirkt sich die Lohnentwicklung auch auf die Inflation aus./jsl/he