NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des US-Elektroautobauers zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 224 US-Dollar belassen. Diese hätten den vom Unternehmen erhobenen Markterwartungen nahezu entsprochen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass das Geschäft mit Energiespeichern immer noch stark sei./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 10:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 10:12 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

© 2024 dpa-AFX-Analyser