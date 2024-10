DJ PTA-DD: CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta/02.10.2024/18:00) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. 2 Grund der Meldung In enger Beziehung zu Personen, die a) Position/Status Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name CA Immobilien Anlagen AG 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Inhaberaktie Kennung AT0000641352 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 26,71 559,00 26,68 691,00 26,76 211,00 26,80 240,00 26,80 257,00 26,80 175,00 26,78 185,00 26,95 5.000,00 26,92 337,00 26,90 674,00 26,91 9,00 26,91 391,00 26,94 416,00 26,94 257,00 26,96 97,00 26,98 86,00 26,94 18,00 26,94 4,00 26,94 393,00 26,80 276,00 26,78 33,00 26,78 600,00 26,80 211,00 26,79 406,00 26,76 750,00 26,79 401,00 26,80 1.000,00 26,80 519,00 26,77 405,00 26,80 1,00 26,80 600,00 26,80 71,00 26,76 394,00 26,80 366,00 26,80 347,00 26,80 104,00 26,80 200,00 26,79 1.625,00 26,79 130,00 26,76 680,00 26,75 293,00 26,74 758,00 26,74 399,00 26,70 1.100,00 26,78 364,00 26,78 596,00 26,74 674,00 26,65 146,00 26,61 211,00 26,61 181,00 26,60 665,00 26,58 183,00 26,60 402,00 26,62 440,00 26,62 329,00 26,62 113,00 26,60 506,00 26,58 222,00 26,60 125,00 26,60 530,00 26,60 425,00 26,63 100,00 26,63 16,00 26,64 211,00 26,61 421,00 26,62 121,00 26,62 926,00 26,70 26,00 26,70 400,00 26,72 688,00 26,70 487,00 26,70 267,00 26,70 116,00 26,70 487,00 26,70 583,00 26,70 400,00 26,70 126,00 26,68 240,00 26,70 190,00 26,74 414,00 26,78 266,00 26,78 127,00 26,78 2,00 26,78 342,00 26,78 127,00 26,76 2.340,00 26,80 1.007,00 26,78 2.340,00 26,78 267,00 26,78 130,00 26,78 201,00 26,80 267,00 26,80 127,00

