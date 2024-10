FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Beim Dax zeichnen sich am Tag der Deutschen Einheit zunächst weitere Verluste ab. Vor einigen Tagen waren noch die 20.000 Punkte und Rekorde im Gespräch, doch am Donnerstag steuert der Leitindex auf einen möglichen Test der Marke von 19.000 Punkten zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,6 Prozent tiefer auf 19.050 Punkte. Laut der UBS bleiben die Marktbedingungen zum Beginn des Schlussquartals geprägt von Spannungen im Nahen Osten, gemischten Wirtschaftsdaten und dem engen Wahlkampf um die künftige US-Präsidentschaft. Der Leitindex steuert auf den vierten Verlusttag in Folge zu.

USA: - STABIL - Die Eskalation des Nahost-Konflikts hat den US-Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht mehr belastet. Anleger gingen besonnen mit der Krise um, Panik bleibe aus, sagten Händler mit Blick auf den am Vortag erfolgten iranischen Raketenangriff auf Israel und die von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigte Vergeltung. Der Fokus richtet sich nun allmählich auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für September und damit auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Zuwachs von 0,09 Prozent auf 42.196,52 Punkte aus dem Handel. Der

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund zwei Prozent zu. Die schwindende Hoffnung auf Zinserhöhungen schwächte den Yen. Ein schwächerer Yen gilt grundsätzlich als positiv für den Exportsektor. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng hingegen nach den Gewinnen am Vortag um 2,7 Prozent abwärts. In China ruht der Handel in der "Goldenen Woche" weiterhin.



DAX 19164,75 -0,25%

XDAX 19149,43 -0,36%

EuroSTOXX 50 4963,29 0,18%

Stoxx50 4454,15 0,19%



DJIA 42196,52 0,09%

S&P 500 5709,54 0,01%

NASDAQ 100 19802,58 0,15%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,22 0,04%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1033 -0,10%

USD/Yen 146,71 0,17%

Euro/Yen 161,88 0,07%°



ROHÖL:





Brent 74,78 0,88 USD WTI 71,04 0,94 USD°

