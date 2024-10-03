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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
03.10.2024 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 03

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

28,290,654.0000

4.2698 USD

IE00BLRPQH02

02 October 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

15,253,388.0000

7.3551 USD

IE00BJXRZJ40

02 October 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,224,930.0000

3.8513 USD

IE00BLRPRQ96

02 October 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,300,341.0000

5.0335 USD

IE00BLRPRR11

02 October 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.7188 USD

IE000RMSPY39

02 October 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

20,669,081.0000

4.9441 USD

IE000PY7F8J9

02 October 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

20,651,612.0000

5.5050 USD

IE000QUCVEN9

02 October 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

2,210,000.0000

4.7522 USD

IE000GA3D489

02 October 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

1,419,000.0000

5.6703 USD

IE0003A512E4

02 October 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

620,000.0000

4.6218 USD

IE000O5M6XO1

02 October 2024


© 2024 PR Newswire
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