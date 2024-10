Crayon, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) vier wichtige Wachstumsmeilensteine erreicht hat. Trotz der Herausforderungen, die sich aus der Marktdynamik ergeben, hat sich das Unternehmen durchgesetzt und führt seinen Erfolg auf eine strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) zurück.

Im vergangenen Jahr platzte die COVID-19-Technologieblase schließlich und sorgte für Chaos auf dem globalen IT-Markt, wobei 262.000 Mitarbeiteri entlassen wurden. Laut Gartner® ii "betrug die Gesamtwachstumsrate der IT-Ausgaben für 2023 3,3 %, was nur einem Anstieg von 0,3 gegenüber 2022 entspricht. Dies war hauptsächlich auf die Veränderungsmüdigkeit unter den CIOs zurückzuführen. 2024 wird die Dynamik wieder zunehmen, und die IT-Gesamtausgaben werden um 6,8 steigen." Im Mai 2023 stärkte Crayon inmitten globaler Marktschwankungen seine Position durch den Abschluss eines vierjährigen strategischen Kooperationsabkommens mit AWSiii Das Abkommen erweiterte die bestehende Rolle von Crayon als AWS Premier Tier Services Partner und zielte darauf ab, ein Crayon-Team von 500 AWS-zertifizierten Experten weltweit aufzubauen.

In dem Jahr, das seither vergangen ist, hat Crayon drei wichtige Meilensteine erreicht:

Es wurden zwei neue AWS-Kompetenzen erworben SaaS-Beratung und Generative KI-Dienste womit sich die Gesamtzahl auf sieben erhöht.

Der tausendste Kunde wurde für den Managed-Billing-Service gewonnen.

Crayon hilft Unternehmen und unabhängigen Softwareanbietern, ihre Grundlagen mit einem schrittweisen Ansatz zu verbessern. In nur wenigen Stunden können Kunden von einer gut konzipierten Landing Zone profitieren, eine Aufgabe, die in der Vergangenheit Wochen in Anspruch nahm. Crayon hat eine Bibliothek von AWS Architected Accelerators erstellt, um Kunden bei der Skalierung zu unterstützen. Mit seiner FinOps-Expertise hilft Crayon Kunden in der Regel dabei, ihre IT-Kosten um 30 zu senken und eine 360-Grad-Echtzeit-Transparenz ihrer Cloud-Infrastruktur zu erhalten.

In diesem Jahr feiert Crayon zehn Jahre KI-Innovation. In dieser Zeit hat das Unternehmen mehr als 300 angewandte KI-Projekte live umgesetzt und über 90 GenAI-Projekte verwaltet. Florian Rosenberg, CTO bei Crayon, kommentierte diesen wichtigen Meilenstein wie folgt: "Es gibt nicht viel, was wir nicht darüber wissen, wie man eine moderne Datenplattform aufbaut, die es unseren Kunden ermöglicht, KI-Anwendungsfälle zu erstellen, die ihre Geschäftsprozesse verbessern oder neue Einnahmequellen schaffen."

Melissa Mulholland, CEO von Crayon, ist der Ansicht, dass es einen wichtigeren Grund für den Erfolg von Crayon gibt als nur technische Fähigkeiten: "Diese Meilensteine sind ein Beweis für das Engagement und die Expertise unseres Teams bei der Nutzung von AWS-Technologien, um wirkungsvolle Lösungen zu liefern. Durch unsere Investition in den Premier-Tier-Partnerstatus ermöglichen wir Kunden jeder Größe den Zugang zu AWS-Programmen, die die Kosten für Migration und Modernisierung senken. Bei Crayon steht der Kundenservice an erster Stelle wir stellen sicher, dass jeder Kunde optimierte Plattformen und außergewöhnliche Erfahrungen erhält."

