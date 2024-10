EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividenden



03.10.2024 / 13:00 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





UNTERNEHMENSMITTEILUNG Zur sofortigen Veröffentlichung 03. Oktober 2024 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BETREFF: Dividenden Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 10. Oktober 2024 gilt. Stichtag ist der 11. Oktober 2024 und das Zahlungsdatum ist der 07. November 2024: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3YY5 0.188200 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4833 0.239100 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXP0D2 0.133300 JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) IE00005YSIA4 0.210100 JPM AC Asia Pacific EX Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) IE000P334X90 0.203500 JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDY28 0.820500 JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZCL4 0.172500 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9H860 0.103900 JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LRG9 0.055900 JPM UK Equity Core UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3JJ0 0.232100 JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84583 0.069300 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRRJ6 0.091000 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.372100 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.262000 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.372800 JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.399800 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.261500 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.147000

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson LLP Yvonne Lappin Tel.: +353 1 232 2000 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com..



03.10.2024 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com