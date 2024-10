NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 130 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Ryan Brinkman beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie näher mit der Tatsache, dass der Elektroautobauer im dritten Quartal mit seinen Auslieferungen die Erwartungen verfehlt habe. Dies bringe das Risiko mit sich, dass Tesla für das Gesamtjahr erstmals überhaupt einen Volumen-Rückgang berichten wird. Er geht davon aus, dass immer mehr Anleger bei der Bewertung den Status als Aktie mit besonders hohen Wachstumsaussichten überdenken werden./tih/la



