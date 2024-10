LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Stellantis von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 23,00 auf 12,50 Euro gesenkt. Er habe die Aktien des Autobauers falsch eingeschätzt, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies dabei auf die deutliche Gewinnwarnung des Konzerns. Er sei "zu langsam gewesen, die Probleme mit der Anpassung der Lagerbestände in den USA und den erodierenden Marktanteilen in den Vereinigten Staaten sowie in der Europäischen Union anzuerkennen"./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 01:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

© 2024 dpa-AFX-Analyser