Traumhafte Ergebnisse...: Gold - Die nächste Aufwärtsrakete ist gezündet!

Der Goldmarkt glänzt weiter! Nach einem neuen Höchststand beim Gold und einem gestiegenen Kupferpreis sind auch die Aktien von Minenunternehmen, besonders die der Junior-Minen, wieder in den Fokus gerückt.

das zeigt eindrucksvoll die breite Stärke im gesamten Gold-Kupferuniversum - wobei die Juniors oft der beste Indikator dafür sind, dass eine sehr bullische Phase bevorsteht. Beim Gold befinden wir uns in einem längeren und stärkeren Aufwärtszyklus. Genau in diesen Phasen explodieren die Goldpreiseregelgerecht und bieten die größten Gewinne. Das zeigen die vorherigen Zyklen. Erinnern wir uns an den letzten Zyklus: Am Tiefpunkt der Finanzkrise 2008-2009 startete Gold bei knapp über 700,- USD je Feinunze und erreichte innerhalb von nur zwei Jahren unglaubliche rund 1910,- USD je Feinunze - ein Anstieg von gut 170 %!

Wenn wir diese Entwicklung in die heutige Zeit übertragen, könnte der Goldpreis in den nächsten 18 bis 24 Monaten auf über 3.300,- USD je Feinunze steigen. Die Zeichen stehen also weiterhin auf Sturm, und wer jetzt in den Goldmarkt einsteigt, wird von der nächsten großen Aufwärtswelle profitieren! Auch beim Kupfer stehen die Zeichen aufgrund des bevorstehenden Defizits auf Sturm, weshalb gute Kupfer-Goldaktien regelrecht explodieren sollten.

U.S. GoldMining mit triumphalen 1 g/t AuÄq über 652,5 m bei "Whistler'!

U.S. GoldMinings (WKN: A3D7H8) 100% unternehmenseigenes Mega-Gold-Kupfer-Projekt "Whistler' im hochgradigen Alaska steht für Wahnsinns-Potenzial, wofür die kontinuierlich grandiosen Bohrergebnisse und spektakulären Erweiterungen der bekannten Mineralisierungen immer wieder tief beeindruckende Beweise liefern.

Quelle: U.S. GoldMining

Der neueste Beweis hierfür findet sich in den phänomenalen 1,00 g/t AuÄq (0,73 g/t Au, 0,16 % Cu, 1,5 g/t Ag) über 652,5 m, die der dynamische US-Goldmarkt-Player nun aus Bohrloch WH23-03 gemeldet hat. Zu diesem rekordverdächtigen Resultat gesellen sich zudem weitere mächtig mineralisierte Zonen mit u.a. herausragenden 1,55 g/t AuÄq über 176 m und 1,36 g/t AuÄq über 57 m aus derselben Bohrung.

Quelle: U.S. GoldMining

"Whistlers' Ausnahmepotenzial hatte sich ja bereits im Herbst des letzten Jahres manifestiert, als Bohrloch WH23-03 mit fantastischen 1,06 g/t AuÄq über 547,2 m den längsten jemals auf dem Projekt zutage geförderten mineralisierten Abschnitt durchteuft hatte. Die jetzt gemeldeten Ergebnisse aus diesem Juni setzen dieser Meisterleistung eine noch glänzendere Krone auf und verlängern die mächtige Mineralisierung von "Whistlers' hochgradigem Kern um sage und schreibe mehr als 100 m.

Auch "Raintree' auf Rekordkurs!

Auch bei der Tagebaulagerstätte "Raintree', etwas weiter nordwestlich von "Whistler', konnte U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) Mega-Erfolgserlebnisse verbuchen. Dort nämlich förderte Bohrung WH24-01 grandiose 0,53 g/t AuÄq über 61,40 m zutage, einschließlich fantastischer 0,61 g/t AuÄq über 41 m. Hinzu kommt eine schmale aderartige Au-Ag-Basismetall-Mineralisierung, die sehr gute 0,78 g/t Au, 171,6 g/t Ag, 1,19 % Pb und 2,53 % Zn über 4,0 m lieferte. Zu diesen herausragenden Gehalten gesellt sich die erstklassige Erkenntnis, dass "Raintree' entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen ist. Grund genug für U.S. GoldMining, mit weiteren geplanten Bohrungen das gesamte dort vorhandene, großartige Mineralisierungspotenzial abzugrenzen.

Quelle: U.S. GoldMining

Mineralisierungs-Mission mega-erfolgreich abgeschlossen!

Mit dem Abschluss des über 4.000 Bohrmeter umfassenden 2024er Explorationsprogramms bei "Whistler' kann U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) ein Rekord-Resumee ziehen, was Tim Smith, CEO des Goldmarkt-Senkrechstarters folgerichtig tut:

"Mit den herausragenden 1,00 g/t AuÄq über 652,5 m bei "Whistler' konnten wir die sensationellen 1,06 g/t AuÄq über 547,2 m vom Oktober 2023 um gleich über 100 m verlängern. Zudem konnten wir unser Vertrauen in die Kontinuität von "Whistlers' hochgradig mineralisiertem Kern wie auch darin, dass die sich diese Mineralisierung bis zur Oberfläche erstreckt und in der Tiefe weiterhin offen ist, durch die jetzt veröffentlichten Ergebnisse massiv bestätigen. Bei "Raintree' belegen die großartigen Resultate sowohl eine porphyrische als auch eine aderartige Mineralisierung, die beide entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen sind. Das schließlich stellt einen vielversprechenden Ausgangspunkt für zusätzliche Folgeexplorationen dar. Damit haben wir unser diesjähriges Explorationsprogramm extrem erfolgreich abgeschlossen - dass alles zudem ohne einen einzigen Arbeitsausfall und innerhalb des von uns gesteckten Kosten- und Zeitrahmen."

Fazit: U.S. GoldMining - Ein Power-Player mit strahlender Zukunft!

Mit den neuesten Ergebnissen aus dem "Whistler'-Projekt in Alaska hat U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) erneut bewiesen, dass es sich um einen echten Senkrechtstarter im Gold- und Kupfermarkt handelt. Die phänomenalen 1 g/t AuÄq über 652,5 m, die das Unternehmen nun gemeldet hat, toppen die ohnehin schon beeindruckenden 1,06 g/t AuÄq über 547,2 m aus dem Vorjahr und zeigen das gigantische Potenzial dieses Projekts. Die kontinuierlichen Funde untermauern das Vertrauen in die hochgradige Mineralisierung, die sich sowohl zur Oberfläche als auch in der Tiefe fortsetzt.

Auch bei "Raintree' setzt das Unternehmen auf Rekordwerte: Hier wurden nicht nur starke Gold- und Kupferfunde erzielt, sondern auch erstklassige Silber- und Basismetall-Mineralisierungen, die das enorme Potenzial dieses Projekts weiter unterstreichen.

Das diesjährige Explorationsprogramm konnte mit herausragenden Ergebnissen erfolgreich abgeschlossen werden! Mit diesen starken Ergebnissen im Rücken ist das Unternehmen bestens vorbereitet, um in die nächste Phase der Entdeckungsreise einzutreten. Die Weichen für weiteres Wachstum und weitere Kurssteigerungen sind gestellt.

Quellen: U.S. GoldMining, Wallstreet Online, eigener Research und eigene Berechnungen. Intro-Bild: stock.adobe.com

