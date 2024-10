LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu Demonstrationen:

"Am Wochenende und in den Jahrestag des 7. Oktober hinein erwarten die Behörden in Berlin und bundesweit ein gewaltgeladenes Katz-und-Maus-Spiel propalästinensischer Demonstrierender mit der Polizei. Die Hauptstadtpolizei klagt über akute Überforderung - und dann steht auch noch der Besuch von US-Präsident Joe Biden unmittelbar bevor. Es braucht jetzt nicht noch mehr Worte. Es braucht eine Unterstützung der überstrapazierten Polizei. Und einen Ausbruch aus der Gewöhnung. Es braucht andere Demonstrationen für Frieden in Nahost und anderswo."/yyzz/DP/he