Die DFHV-Junioren treffen sich einmal im Jahr zu ihrer offiziellen Jahrestagung, den Next Generation Days. Dieses Jahr ging es für drei Tage nach Belgien, berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV) in seinem Newsletter. Foto © DFHV Erster Treffpunkt war das beeindruckende Hafenhaus von Antwerpen. Tineke van de Voorde, Port of Antwerp Bruges, nahm die Junioren hier in...

Den vollständigen Artikel lesen ...