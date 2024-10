Belgische und niederländische Anlieferungen herrschten vor. Sie wurden flankiert von italienischen, polnischen und inländischen Chargen. Auch türkische und spanische Früchte waren an den Geschäften beteiligt, allerdings nur in einem kleinen Rahmen. Bildquelle: Pixabay In München waren zum Wochenende erste türkische Rispen-Zufuhren verfügbar, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...