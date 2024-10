FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1032 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1039 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Die Arbeitsmarktdaten sind von großer Bedeutung, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle spielen. Zuletzt hatten Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft kaum Hinweise auf eine Abschwächung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt geliefert.

"Die Lage ist nach wie vor als solide zu bezeichnen, sodass Zinssenkungsfantasien keine neue Nahrung erhalten sollten", erwarten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank in rund einem Monat wird am Markt zwar allgemein eine weitere Zinssenkung erwartet. Unklar ist aber das Ausmaß. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank könnte der anstehende Arbeitsmarktbericht "eine wichtige Vorentscheidung bringen"./jkr/jha/