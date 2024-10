Die Eskalation im Nahen Osten belastet die Stimmung an den Börsen und drückt die Kurse. Der DAX seinerseits rutschte deshalb am Feiertag kurzzeitig unter die wichtige 19.000-Punkte-Marke, um am Ende knapp darüber aus dem Handel zu gehen. Am Freitag setzt sich der Kampf um die 19.000 fort, wobei auf Unternehmensseite Delivery Hero, Deutz, Infineon, Knorr-Bremse, Redcare, Vonovia und die Autobauer im Fokus stehen.

