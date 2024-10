Der DAX kommt im Oktober bisher noch nicht in die Gänge. Auch am gestrigen Feiertag gab der Leitindex ab. Mittlerweile rückt die Marke von 19.000 Punkten wieder in den Fokus. Für Spannung sorgt am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann ...