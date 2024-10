Baierbrunn (ots) -In der Klinik wird einer Patientin ein Medikament verabreicht, ohne zu erfragen, ob sie darauf allergisch reagiert. Die Nachbarin empfiehlt eine Arznei, die beim Patienten allerdings zu Wechselwirkungen mit seinen Tabletten führt. Etwa 2500 Menschen in Deutschland sterben jährlich aufgrund vermeidbarer Medikationsfehler, wie sich aus Untersuchungen ableiten lässt. Etwa 250 000 Menschen werden ins Krankenhaus eingeliefert - die Kosten: rund eine Milliarde Euro. Wer mehrere Medikamente einnimmt, die außerdem von verschiedenen Ärzten verordnet wurden, und dazu noch Nahrungsergänzungsmittel aus der Drogerie mischt, sollte sich in der Apotheke beraten lassen. Das empfiehlt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" in der aktuellen Ausgabe.Erweiterte Medikationsberatung als KassenleistungViele Apotheken bieten sogenannte pharmazeutische Dienstleistungen an, die teils von der Krankenkasse bezahlt werden. Wie zum Beispiel die erweiterte Medikationsberatung. Anspruch auf diese ausführliche Beratung in der Apotheke hat jede Person, die mehr als fünf Arzneimittel ärztlich verordnet bekommt und diese länger als 28 Tage einnehmen soll. "Die Medizinerinnen und Mediziner kennen sich mit Erkrankungen aus und welches Mittel wogegen wirkt", sagt Apotheker Dr. Thomas Maschke. "Wir in der Apotheke sind die Fachpersonen, wenn es um Wirkstoffe geht. Wir wissen, wo genau im Körper Medikamente wirken, wie sie abgebaut werden und welche Arzneien sich gegenseitig beeinflussen."Vergessen? Weggelassen? Alles ist wichtigMaschkes Gebot: "Ehrlichkeit ist das Wichtigste." Das heißt, Patientinnen und Patienten sollten beim Arzt, der Ärztin und auch in der Apotheke offen erzählen, wie oft sie ihre Medikamente vergessen und nachfragen, wenn sie bei manchen Mitteln nicht wissen, wofür sie diese einnehmen. "Sagen Sie auch, wenn Sie manche Ihrer Medikamente gar nicht nehmen, weil Sie das Gefühl haben, dass sie nicht wirken oder Nebenwirkungen verursachen."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5878706