Lange freihaben, ohne viele Urlaubstage zu nehmen? Wer Brückentage schlau in die Urlaubsplanung einbezieht, kann sich 2025 viele erholsame Tage am Stück sichern. 2024 war und ist für die Deutschen ein gutes Urlaubsjahr, denn viele Feiertage fielen auf einen Wochentag: Der Tag der Deutschen Einheit am 2. Oktober fiel beispielsweise auf einen Donnerstag und auch der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag am 25. und 26. Dezember markieren die Mitte der Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...