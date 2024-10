Von der saisonalen Schwäche, die den Bitcoin im September normalerweise belastet, war in diesem Jahr nichts zur spüren, im Gegenteil: Die digitale Leitwährung hat den vermeintlichen Angstmonat mit einem deutlichen Plus beendet. Zum Start in den Oktober ging es nun zunächst wieder abwärts, doch das dürfte nur eine vorübergehende Schwäche sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...