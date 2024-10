Bern - In der Schweiz hält der Trend zu steigenden Arbeitslosenzahlen an. Das überrascht angesichts der sich weltweit eintrübenden Konjunkturlage nicht. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) spricht man von einer Normalisierung der Lage am Arbeitsmarkt, nach den sehr tiefen Quoten der letzten Jahre. Im September 2024 rückte die Arbeitslosenquote hierzulande leicht auf 2,5 Prozent vor nach 2,4 Prozent im August, wie das Seco am Freitag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...