Köln (ots) -Das Ruhrgebiet ist mit seinen 4439 Quadratkilometern, 53 Städten und 5,5 Millionen Einwohnern der Inbegriff des Ballungsraums. Hier, in der ehemals größten Montanregion Europas, gibt es eine enorme Vielfalt an Kunst und Kultur, Sport und Natur, Wirtschaft und Wissenschaft. Mit "RUHRGOLD. Die Schätze des Ruhrgebiets. Tradition und Transformation" erscheint am 5. Oktober 2024 ein in dieser Form einzigartiges Buch über die Region und ihre Menschen: auf 704 Seiten und mit 23 Beiträgen von Persönlichkeiten und Experten, 350 ausgewählten Kunstwerken und Objekten sowie insgesamt 500 Abbildungen.Mit Themen wie Herkunft, Offenheit, Gottvertrauen, Zusammenhalt, Arbeit, Humor, Gestaltungskraft, Mut, Zukunft oder Industrienatur entsteht in Wort und Bild Stück für Stück, wie bei einem Puzzle, ein Gesamtbild der Metropole Ruhr und ein Einblick in deren Mythos. Aus der Fülle von Informationen und Eindrücken destilliert sich Typisches und Vertrautes, aber auch Überraschendes und Skurriles rund um Emscher, Lippe, Rhein und Ruhr. Ob Architektur und Alltag, Brachfläche und Büdchen, Forschung und Fußball, Kunst und Kohle oder Taubenschlag und Theater: RUHRGOLD ist eine Vermessung von Schroffheit und Schönheit, Stillstand und Aufbruch, Vergangenheit und Zukunft.Die Autoren des Buchs sind Johan Simons, Fatma Uzun, Neven Subotic, Ulrich Harbecke, Norbert Lammert, Julia Frohne, Hilmar Klute, Oliver Scheytt, Jens Dirksen, Fritz Eckenga, Theodor Grütter, Vera Battis-Reese, Stefan Haver, Alexa Waldow-Stahm, Franz-Josef Overbeck, Ursula Gather, Manuel Neukirchner, Michael Vassiliadis, Uli Paetzel, Lucian Hölscher, Peter Keil, Eberhard Schmitt und Frank Dudda.RUHRGOLD wird herausgegeben von Ferdinand Ullrich, gefördert durch die RAG-Stiftung. Verleger ist Michael Wienand.Der unabhängige, inhabergeführte Wienand Verlag entwickelt seit 1949 Bücher. Unter der Leitung von Michael Wienand, Verleger in der zweiten Generation, steht der Kölner Verlag für Ausstellungskataloge, die in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Museen und Stiftungen entstehen, Bücher über zeitgenössische Künstler, sorgfältig edierte Werkverzeichnisse und ein Kunstbuchprogramm mit dem Schwerpunkt klassische Kunst des 20. Jahrhunderts. 2021 erschien "KÖLNGOLD. Stadtschätze" - mit großem Erfolg in der Stadtgesellschaft und in den Medien.www.ruhrgold-das-buch.de