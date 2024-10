Finanzierung abgeschlossen: Strategische Investoren stellen Goliath über 16 Mio. Dollar zur Verfügung

Anzeige / Werbung Mit den von diesen und anderen Investoren erhalten Geldern in Höhe von insgesamt 16.120.500 Dollar hat Goliat sein aktuelles Bohrprogramm von 15.000 auf 36.000 Meter ausgeweitet. Jetzt ist ein Strich drunter: Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) hat die letzte Tranche einer Finanzierung abgeschlossen, die dem Unternehmen von CEO Roger Rosmus insgesamt mehr als 16 Mio. Dollar in die Kassen gespült hat! Und das in einer Zeit, in der andere Explorationsfirmen große Mühe haben, überhaupt an frisches Geld zu kommen. Beeindruckend ist darüber hinaus, dass gleich mehrere strategische Investoren im Rahmen der Platzierung entweder neue Positionen bei Goliath eingegangen sind oder ihre bestehenden Positionen ausbauten. Dazu gehörte, dass Crescat Capital seine Unterstützung weiter ausbaute, genau wie ein global aktiver Rohstoffkonzern aus Singapur, aber auch, dass Minenlegende Rob McEwen ein drittes Mal Anteile am Unternehmen erwarb, das derzeit mit Hochdruck seine riesige Golddigger-Liegenschaft erkundet. Neu auf der Liste der strategischen Aktionäre ist Herr Larry Childress. Derzeit ist Herr Childress zum Beispiel zweitgrößter Aktionär von Fireweed Metals nach der Lundin Familie und hält 22 Mio. Aktien der Gesellschaft. Zu seinen weiteren, größeren Investments gehören Filo und Hercules Metals. Herr Childress war auch der zweitgrößte Anteilseigner von Noront Resources, als das Unternehmen für weit über dem Marktwert liegende 637 Millionen US-Dollar von Wyloo übernommen wurde. Mit den von diesen und anderen Investoren erhalten Geldern in Höhe von insgesamt 16.120.500 Dollar hat Goliat sein aktuelles Bohrprogramm von 15.000 auf 36.000 Meter ausgeweitet und die Zahl der aktiven Bohrer deutlich erhöht. Jetzt sollten in nächster Zeit eine ganze Reihe von Bohrergebnissen veröffentlicht werden können, nachdem das Unternehmen sie vom Labor erhalten, interpretiert und zusammengestellt hat. Angesichts dessen, dass Goliath bereits mit zahlreichen Bohrungen auf sichtbares Gold gestoßen ist, sind wir schon sehr gespannt! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38171A2092

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )