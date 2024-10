BYD hat am Dienstag Auslieferungszahlen für dem Monat September veröffentlicht. Der chinesische Elektroauto-Hersteller lieferte 419.426 Elektrofahrzeuge aus. Das lag knapp über dem Analystenkonsens. Die Aktie klettert weiter Richtung Allzeithoch.Im 3. Quartal lieferte BYD damit einen neuen Rekord in Höhe von 1.134.892 Fahrzeugen. Ein Plus von 37,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 7,6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal.

Den vollständigen Artikel lesen ...