Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Centeno, hat am Freitag erklärt, dass "die Inflation unter Kontrolle ist". Weitere Zitate Die Inflation liegt heute sehr nahe bei 2%. Die Dynamik am Arbeitsmarkt kühlt sich etwas ab. Marktreaktion EUR/USD notierte zuletzt unverändert bei 1,1030 in Erwartung der wichtigen US Nonfarm Payroll Daten. ...

