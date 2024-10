(shareribs.com) London 04.10.2024 - Die Ölpreise sind im Wochenverlauf deutlich gestiegen. Die erneute Eskalation im Nahen Osten hat die Preise angetrieben. Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Wie das US-Energieministerium am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,9 Millionen Barrel auf 416,9 Millionen Barrel gestiegen. ...

