FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach einem Kapitalmarkttag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die auf der Veranstaltung verkündeten, langfristigen Ziele seien in Sachen Umsatzwachstum ambitioniert, aber realistisch, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding habe plausibel dargelegt, wie diese Ziele erreicht werden können. Das Ziel für die Marge sei eher konservativ. Der Experte begrüßte die Anstrengungen zu einem beschleunigten Abbau der Verschuldung im Industriegeschäft als mittelfristigen Katalysator für die relative Bewertung der Aktien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 16:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 16:16 / MESZ





