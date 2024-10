Paris / London / Zürich - Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Kurse an den wichtigsten europäischen Börsen angeschoben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann zum Handelsschluss 0,68 Prozent auf 4954,94 Punkte, verlor auf Wochensicht damit aber 2,2 Prozent. Die Eskalation im Nahen Osten war die Hauptbelastung für die Börsen in den zurückliegenden Tagen. Die Jobdaten aus den Vereinigten Staaten beeinflussten ausserhalb des Euroraums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...