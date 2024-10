Die Sulzer-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld weiterhin robust. Am 5. Oktober 2024 notierte das Wertpapier des Schweizer Industriekonzerns bei 147,80 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,14% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieses minimalen Tagesverlusts konnte die Aktie im Monatsverlauf um 0,48% zulegen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: Mit einem Plus von 69,35% hat sich der Kurs deutlich über dem Gesamtmarkt entwickelt.

Solide Fundamentaldaten stützen Kurs

Die starke Performance wird durch solide Fundamentaldaten untermauert. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 3,75 EUR je Aktie erwartet, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,40% entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,1 Milliarden EUR und einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,65 für 2024 bleibt Sulzer für Anleger interessant, die nach einem Industrie-Schwergewicht mit Wachstumspotenzial suchen.

