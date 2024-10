Uran ist zurück…: Achtung Vervielfachung! URAN-AKTIEN starten durch …. Jetzt KAUFEN!

Anzeige / Werbung

In den letzten Jahren hat sich die Welt neu orientiert: Klimawandel, Energiekrisen und der zunehmende Strombedarf haben die Suche nach verlässlichen Energiequellen verstärkt.

und genau hier kommt Uran ins Spiel - das unscheinbare Element, das meist im Verborgenen schlummert, aber eine strahlende Zukunft verspricht. Während fossile Brennstoffe an ihre Grenzen stoßen, gewinnt Uran als Schlüsselkomponente für die Kernenergie zunehmend an Bedeutung. Länder wie China, die USA und sogar europäische Staaten, allen voran Frankreich, setzen auf den Aufbau neuer Kernkraftwerke, um ihren wachsenden Energiebedarf zu decken.

Versorgungsengpässe und der Wettlauf um Uran: Tech-Giganten mischen den Markt auf!

Uran ist allerdings ein knappes Gut. Schon heute sieht sich der Uran-Markt einer nie dagewesenen Nachfragewelle gegenüber.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Softwareentwickler und Unternehmer aber auch der Investor Marc Andreessen fordern nichts weniger als den Bau von 1.000 neuen Kernkraftwerken in den USA und Europa. Und dabei wird noch nicht einmal China und Indien erwähnt, wo in den kommenden Jahren ohnehin hunderte Reaktoren ans Netz gehen sollen. Sogar Tech-Giganten stehen bereits in den Startlöchern, um sich die besten Stücke vom Uran-Kuchen zu sichern. Wie lange dauert es wohl noch, bis die ersten Unternehmen oder Tech-Giganten ihre eigenen Uranminen erwerben, um somit ihre eigene Uran-Versorgung sicherzustellen?

Uranland Kanada: Der sichere Hafen in unsicheren Zeiten!

Während neben Kasachstan auch andere Uran produzierende Länder wie Niger oder Russland mit geopolitischen Risiken und infrastrukturellen Herausforderungen zu kämpfen haben, punktet Kanada mit Stabilität und seiner Nähe zu einem der größten Märkte der Welt: den USA. Kanada hat sich als vertrauenswürdiger Partner bewährt und verfügt über eines der besten Uranabbaugebiete der Welt - dem "Athabasca Basin'.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Aero Energy (WKN: A4007Y)) -

Das "Athabasca Basin': Der "Heilige Gral" des Urans!

Wenn es einen Ort auf der Welt gibt, an dem sich Uranexploration am meisten lohnt, dann ist es das "Athabasca Basin' in Kanada. Diese Region beherbergt einige der hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt, die derzeit etwa 20 % des globalen Uranbedarfs decken. Zehn der fünfzehn hochgradigsten Uranprojekte weltweit befinden sich hier - und genau in diesem "epizentralen Hotspot" liegen die Explorationsgebiete von Aero Energy (WKN: A4007Y).

Quelle: Aero Energy

Mit dem globalen Anstieg der Nachfrage nach Uran sind die Weichen für einen enormen Preisanstieg gestellt. Wer jetzt in Aktien von Aero Energy (WKN: A4007Y) investiert, sollte massiv und überproportionalvon einer Uranpreisexplosion profitieren! Denn Uran zählt wieder zu einem der gefragtesten Rohstoffe des Jahrzehnts. Und hier beginnt die Erfolgsgeschichte von Aero Energy (WKN: A4007Y)!

Aero Energy: Ein "Hidden Champion' mit gewaltigem Potenzial!

Aero Energy (WKN: A4007Y) ist definitiv ein aufstrebender Stern am Uranhimmel. Das Unternehmen hat sich in eine der wohl wertvollsten Regionen der Welt eingekauft - das berühmte "Athabasca Basin' in Kanada/Saskatchewan. Aero Energy besitzt über 250.000 Hektar Mineralrechte in diesem "Hotspot', eine Fläche, die enormes Explorationspotenzial in sich birgt.

Quelle: Aero Energy

Aero Energy (WKN: A4007Y) geht mit einem für Explorer gewaltigen Explorations-Budget von 5,9 Mio. CAD direkt in die vollen, bei seiner Exploration. Mit diesen Mitteln ist die Firma fest entschlossen, deutliche Entwicklungsfortschritte auf den priorisierten Targets "Murmac', "Sun Dog' und "Strike' zu erzielen und damit seinen Marktwert signifikant zu steigern!

Das sich Management, Insider und Institutionelle Investoren ihrer Sache sicher sind, dokumentieren sie, indem man rund 79 % der ausstehenden Aktien unter sich aufgeteilt hat! So sieht ein klares Vertauensvotum aus! Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass nur 21 % der Aktien im "Free Float' handelbar sind, und man nicht zu geizig mit einem Kauflimit sein darf.

Die Zahl 13 als Glücksbringer!

Wer immer noch glaubt, dass die Zahl 13 Unglück bringt, der sollte jetzt unbedingt weiterlesen. Denn Aero Energys (WKN: A4007Y) Bohrprogramm auf seinem Power-Uran-Projekt "Murmac' im gehaltvollen "Uranium City Distrikt' am nördlichen Rand des "Athabasca Beckens', (und damit inmitten des weltweit hochgradigsten Uran-Hotspots) umfasst nämlich bis zu 13 priorisierte Ziele.

Quelle: Aero Energy

Vielversprechende Hinweise darauf, dass diese Ziele ein einzigartiges hochgradiges Potenzial besitzen, wurden in den letzten Monaten zuhauf gesammelt und ausgewertet. So wurde eine umfassende hochauflösenden geophysikalische "VTEM?' ("Versatile Time Domain Electromagnetic') Vermessung durchgeführt und mit vorhandenen Bodengravitationsdaten in eine 3D-Modellierung zusammengeführt.

Außerdem hatte Aero Energys (WKN: A4007Y) Betriebspartner und Projektvorgänger Fortune Bay bereits im Sommer 2022 sehr erfolgreich ein erstes Bohrprogramm mit insgesamt 15 Bohrlöchern entlang der drei Hauptkorridore "Pitchvein', "Armbruster' und "Howland' und damit über einen mehr als 30 km langen Trend durchgeführt. Dabei wurden sensationelle sechs Bohrlöcher identifiziert, die oberflächennahe Urankonzentrationen von teilweise bis zu sagenhaften 0,18 % U3O8 aufwiesen.

Was die rekordverdächtigen 13 Ziele weiterhin so besonders macht, ist, dass sie sich in einer Umgebung befinden, die als traditionelle Herberge außergewöhnlich hochgradiger Uranlagerstätten im globalen Uran-Hotspot "Athbasca Becken' gilt.

Genauer gesagt, könnten sich "Murmac' und "San Dog' als nächste Hochkaräter der Grundgestein-Uran-Lagerstätten entlang einer weiteren magischen 13 (nämlich 13 km entlang des 450 Millionen Pfund U3O8 schweren "Patterson Lake'-Korridors) erweisen.

Quelle: Aero Energy

Damit würden "Murmac' und "San Dog' in die "Fußstapfen" von NexGen Energys "Arrow'-Projekt (Kanadas wohl größte, hochgradigste zu erschließende Uranlagerstätte) und Fission Uraniums "Triple-R'-Lagerstätte als größte hochgradige regionale Lagerstätte in geringer Tiefe, treten.

Gerade mit Profis wie Garrett Ainsworth, der eine führende Rolle bei der Entdeckung der "Triple R'-Lagerstätte hatte, hat Aero Energy (WKN: A4007Y) einen top Kenner der "Athabasca Becken'-Geologie mit im technischen Team, zu dem auch noch Dale Verran, der frühere Vice President für Exploration von Denison Mines, und Gareth Garlick gehören, der ebenfalls an der "Triple R'-Lagerstätte arbeitete!

Wenn diese Explorationsexperten und Kenner der Region mit dabei sind, dann sollten Sie es auch sein! Denn wie die Marktkapitalisierung der anderen Unternehmen in der Region zeigen, hat Aero Energy (WKN: A4007Y) VERVIELFACHUNGS-POTENZIAL! Denn NexGen Energy, ebenfalls im "Athabasca Basin' tätig, wird mit über 5 Milliarden CAD bewertet, und Fission Uranium mit seiner "Triple R'-Lagerstätte im "Athabasca Basin' rund 867 Millionen CAD!

Die ersten erstklassigen Ergebnissen ließen nicht lange auf sich warten!

Die gemeldeten Bohrergebnisse von Aero Energy (WKN: A4007Y) haben das Potenzial, die ohnehin hohe Spannung rund um das Unternehmen weiter in die Höhe zu treiben. Bereits in einer Tiefe von nur 94,5 m zeigen sich erste Anzeichen für einen durchschlagenden Erfolg: Eine starke Radioaktivität wurde in strukturierter graphitischer Pelite entdeckt, direkt unterhalb des Kontakts mit hämatisiertem Quarzit, etwa 70 bis 78 m vertikal unter der Oberfläche.

Besonders hervorzuheben sind dabei 33.600 Counts pro Sekunde über einen Abschnitt von 0,1 m (von 86,1 bis 86,2 m) - ein Wert, der das enorme Potenzial dieser Bohrung unterstreicht. Im Durchschnitt wurden über eine Länge von 8,7 m (von 85,8 bis 94,5 m) 1.309 Counts pro Sekunde gemessen.

Quelle: Aero Energy

Aber das Beste kommt noch: Die Zone mit sehr starker Radioaktivität bleibt in alle Richtungen offen. Dies bedeutet, dass das wahre Potenzial dieser Entdeckung noch längst nicht vollständig ausgeschöpft ist. Dieses Bohrloch ist das erste, das einen zuvor unerforschten elektromagnetischen Leiter im "Howland Corridor' unter dem flachen "Howland Lake' testet - und es wird sicherlich nicht das letzte sein. Das Unternehmen plant bereits weitere Bohrungen, um diese vielversprechende Zone weiter zu erkunden.

Hinzu kommt, dass noch elf weitere hochpriorisierte Ziele im "Murmac'-Projektgebiet für Bohrungen genehmigt wurden, mit vielen weiteren in der Pipeline. Es scheint gerade so, als könnte Aero Energy (WKN: A4007Y) bald in eine neue Liga aufsteigen und die Aktie schon bald neue Höhen erreichen!

Hochgradige Uranvorkommen bleiben im Fokus!

Für Galen McNamara, Interim-CEO von Aero Energy, stellt die Priorisierung der 13 hochgradigen Ziele bei "Murmac' die logische Konsequenz eines professionellen und systematischen Explorationsansatzes dar. Gleichzeitig verweist er aber auch auf das einzigartige Potenzial, das genau dort liegen könnte, wo vorherige historische Erkundungen eben nicht so systematisch vorangegangen sind.

"Mit "Murmac' verfügen wir über ein Projekt, das eine einzigartige Gelegenheit zur Entdeckung hochgradiger Uran-Mineralisierungen bietet. Denn einerseits ist es praktisch umgeben von kleineren Zonen mit in der Vergangenheit historisch erkundeten Uranvorkommen, doch andererseits - und das Zeigen nicht zuletzt auch unsere modernen Explorationserkenntnisse sehr genau - sind die wirklichen Gesteinsfalten noch weitgehend unerprobt."

Galen McNamara

Fazit: Aero Energy - Eine Uran-Aktie, die Sie nicht verpassen dürfen!

Der Uranmarkt steht kurz vor einer massiven Preisexplosion, und Aero Energy (WKN: A4007Y) ist perfekt positioniert, um von diesem Boom überproportional zu profitieren. Mit spektakulären Bohrergebnissen, einer hervorragenden Lage im "Athabasca Basin', einer klaren Wachstumsstrategie und einem Top-Management (mit "Athabasca Becken'-Erfahrung), das mit Insidern & Close Associates 43 % der ausstehenden Aktien hält, sowie Investorengruppen die 36 % der ausstehenden Aktien halten, hat dieses Unternehmen alles, was ein erfolgreiches Investment braucht.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Anteile, bevor neue Explorationsebnisse eintreffen und der Markt das unglaubliche Potenzial von Aero Energy (WKN: A4007Y) erkennt. Denn bedenken Sie, in dieser Ausführung haben wir lediglich einen kleinen Teil von dem gewaltigen 250.000 Hektar Areal etwas unter die Lupe genommen. Das Potenzial dieser Aktie ist gigantisch, weshalb der Kurs schon bald in ungeahnte Höhen schießen sollte, sowohl getrieben durch eigene Entwicklungsfortschritte als womöglich auch durch Übernahmefantasie - und Sie können jetzt noch von Anfang an bei der Kursrallye dabei sein!

Quellen: Aero Energy, WallstreetOnlline.deUranium Energy Corp., eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Aero Energy, Uranium Energy Corp., Bild.de, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 04. Oktober 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

