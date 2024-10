DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Jetzt hat sich auch NurExone eine Privatplatzierung in Millionenhöhe gesichert

Frankfurt (pta/06.10.2024/09:30) - Eine Privatplatzierung ist aus Sicht eines Investors oft positiv, weil sie dem betreffenden Unternehmen schnell und flexibel Geld zur Verfügung stellt. Zum Beispiel, um die notwendigen Mittel für Forschung, Entwicklung oder den laufenden Betrieb zu beschaffen. Eine Privatplatzierung zeigt auch, dass die Investoren Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens haben. Ein Beispiel dafür ist NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091) - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Exosomen-Therapien für Nervenschäden spezialisiert hat.

Privatplatzierung von bis zu 2 Millionen CAD

Ende September 2024 gab NurExone eine millionenschwere Finanzierungsmaßnahme bekannt: Durch eine Privatplatzierung in zwei Tranchen will das Unternehmen bis zu 2 Mio. CAD einnehmen und seine Forschungsaktivitäten weiter beschleunigen.

In der ersten Tranche der Privatplatzierung hat NurExone durch den Verkauf von 2.927.541 Einheiten bereits 1,61 Millionen CAD eingenommen. Diese Einheiten bestehen aus einer Stammaktie und einem Optionsschein, der dem Investor das Recht gibt, in Zukunft weitere Aktien zu einem festen Preis (0,70 CAD) zu erwerben.

Die geplante zweite Tranche soll eine Aufstockung des Gesamtbetrags auf 2 Mio. CAD ermöglichen. Dies bedeutet, dass NurExone beabsichtigt, weitere 390.000 CAD einzuwerben, wobei die Privatplatzierung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Wie bei der ersten Tranche werden Einheiten, bestehend aus Aktien und Warrants, angeboten. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung kann NurExone Biologic Inc. sicherstellen, dass das Unternehmen über die notwendigen Mittel für die Forschung und den nächsten Schritt in Richtung klinischer Studien verfügt, ohne zu viel Kapital auf einmal aufnehmen zu müssen.

Sartorius und Zealand Pharma nutzen ebenfalls Privatplatzierungen

Namhafte Branchengrößen wie der deutsche Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165607), der im Februar 2024¹ eine Privatplatzierung durchgeführt hat, und das dänische Pharmaunternehmen Zealand Pharma² (ISIN: DK0060257814), das intensiv an einem neuen Adipositas-Medikament forscht, nutzen ebenfalls diese Finanzierungsmöglichkeit.

Für NurExone ist die Privatplatzierung besonders wertvoll, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, die Arbeit an wichtigen Therapien wie ExoPTEN fortzusetzen, das Millionen von Patienten mit Rückenmarksverletzungen, Glaukom und anderen Nervenschäden Hoffnung gibt.

NurExone entwickelt spezielle Therapien auf der Basis von Exosomen zur Unterstützung der Regeneration von Nerven nach traumatischen Rückenmarksverletzungen. In Tierversuchen konnte das Vorzeigeprodukt des biopharmazeutischen Unternehmens, ExoPTEN, bei 75 % der Ratten nach einer Verletzung die motorischen Funktionen wiederherstellen, was ein großer Erfolg ist. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat ExoPTEN den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten (Orphan Drug Designation³) verliehen, da das Produkt eine vielversprechende Therapie für seltene Krankheiten sein könnte.

----------

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/ sartorius-kapitalmassnahmen-sorgen-fuer-kursausschlaege-20349822.html ² https://pharmaceuticalmanufacturer.media/pharma-manufacturing-news/pharma-finance-and-investment-news/ zealand-pharma-raise/ ³ https://nurexone.com/ nurexone-biologic-receives-fda-orphan-drug-designation-accelerating-development-of-exopten-therapy-for-acute-spinal-cord-injury-treatment /

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

