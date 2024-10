Paderborn (ots) -Ob 2. Bundesliga, Bundesliga oder internationaler Fußball: Sondertrikots haben sich etabliert und sind nicht selten ein echtes Sammlerstück für die Fans der jeweiligen Mannschaften. Meist werden sie zu einem besonderen Anlass wie einem Champions-League-Spiel herausgegeben. Manchmal haben sie aber auch einen deutlich ernsteren Hintergrund - so wie bei der "Endlich"-Sondertrikot-Aktion des SC Paderborn 07, der Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma) und der Sanity Group. Denn das ganz in Grün und mit weißen Akzenten gehaltene Trikot, in dem das Team des SC Paderborn 07 beim Spiel gegen Jahn Regensburg auflief, möchte auf das Thema Medizinalcannabis aufmerksam machen und möglichen Stigmatisierungen und Vorurteilen entgegenwirken. Dazu gab es auch vielfältige Aktionen im und um das Stadion herum - zum Beispiel Info-Stände und Flyer auf den Sitzen.Seit dem 1. April 2024 ist Cannabis in Deutschland teillegalisiert. Ärzte können die Heilpflanze seitdem leichter verschreiben, Patienten diese in Apotheken einfacher beziehen. Dennoch haben viele Menschen immer noch nicht den optimalen Zugang zu der seit Jahrtausenden bekannten Heilpflanze - schlimmer noch: Viele Patienten sehen sich oft mit Vorurteilen oder Stigmata konfrontiert. Um das zu ändern, hat Four 20 Pharma gemeinsam mit anderen Akteuren aus der Branche wie der Sanity Group aus Berlin die Initiative "Endlich" ins Leben gerufen. Mit Hilfe von prominenten Unterstützern wie René Adler, Wotan Wilke Möhring oder Vanessa Mai klärt die Initiative über das Thema auf. Dazu gehört auch eine Sondertrikot-Aktion mit dem SC Paderborn 07 (SCP07) im Rahmen des Spiels gegen Jahn Regensburg.Ganz in Grün und mit einem auffälligen "Endlich"-Schriftzug kam die Mannschaft des SCP07 auf das Spielfeld und präsentierte den Fans das Trikot. In der Halbzeit-Pause wurden die Sondertrikots dann per "Trikotkanone" verteilt. Auch das übergroße, aufblasbare Trikot im "Endlich"-Design auf dem Vorplatz war ein Hingucker und beliebtes Fotomotiv. Informativer waren die weiteren Angebote der Initiative Endlich - zum Beispiel das Innenraum-Interview vor dem Spiel oder die 15.000 Flyer, die im gesamten Stadion verteilt wurden und Fakten rund um das Thema Medizinalcannabis transportierten sowie auf einen eigenen Endlich-Instagram-Filter aufmerksam machten. An Info-Ständen konnten die Besucherinnen und Besucher darüber hinaus mit Medizinalcannabis-Experten ins Gespräch kommen, dabei wichtige Fakten kennenlernen und Rückfragen klären."Dieser Austausch, das Ins-Gespräch-kommen, ist bei Medizinalcannabis besonders wichtig", ist Four 20 Pharma-CEO Thomas Schatton überzeugt: "Ablehnung kommt ganz oft nämlich dann zustande, wenn man nicht informiert ist. Oder bestimmte Stereotypen immer wieder bedient werden und sich so eine Meinung weiter verfestigt. Wenn man dann mal die andere, positive Seite der Medaille kennenlernt, merkt man schnell, dass es doch eine gute Sache ist, dass Medizinalcannabis leichter verfügbar ist. Daher sind wir sehr dankbar, dass wir dieses Sondertrikot gemeinsam mit dem SCP07 herausbringen und sehr viel Aufmerksamkeit für unser Thema erzielen konnten", so Schatton weiter. Klar sei aber auch, dass gerade junge Menschen vor dem unkontrollierten Konsum gewarnt und auf mögliche Risiken hingewiesen werden müssten.Finn Hänsel, Managing Director & Founder der Sanity Group, betont, wie wichtig der Austausch ist: "Schließlich kommen wir so mit Menschen ins Gespräch, die sich noch nicht oder nicht ausreichend mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder ihm generell ablehnend gegenüberstehen. Und genau da möchten wir ansetzen: Eine sachliche Diskussion anstoßen, das Thema aus der Schmuddelecke holen."Martin Hornberger, SCP 07-Geschäftsführer, freut sich, dass die ganze Aktion, die von vielen Prominenten wie TV-Moderator Matthias Killing (Sat.1 Frühstücksfernsehen), Influencer Max Büchsenschütz und Profisportler und Motocross-Fahrer Tristan Hanak vor Ort unterstützt wurde, bei den Zuschauern gut angekommen ist: "Das Feedback war insgesamt positiv, ähnlich wie schon bei der Präsentation von Four 20 Pharma als Haupt- und Trikotsponsor. Wir haben das gerne unterstützt und mit der gemeinsamen Sondertrikot-Aktion dazu beigetragen, es noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und zu enttabuisieren."Weitere Informationen zur "Initiative Endlich" gibt es unter www.initiative-endlich.de (https://initiative-endlich.de/), Informationen zu Four 20 Pharma sind unter www.420pharma.de/ abrufbar.Pressekontakt:Pressekontakt:Marvin RennerJunior ConsultantHeyst GmbHm.renner@heyst.com+49 (0)201 890 631 92Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/5879736