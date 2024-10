DAX: Luft abgelassen! Die aktuelle DAX-Analyse & Wochenausblick

Bereits zu Beginn der zurückliegenden Handelswoche setzte sich Schwäche beim DAX durch, die ausgeprägt war. Vier Tageskerzen der Handelswoche sind rot eingefärbt, die Tageskerze am Freitag war die erste und einzige in dieser Handelswoche, die einen Tagesgewinn zeigte. Der Index hat in den letzten Handelstagen eindeutig Luft abgelassen. Trotz der Rücksetzer kann das Chartbild aber noch bullisch interpretiert werden, wobei die bärischen Tendenzen zugenommen haben.

- geschrieben von Jens Chrzanowski - Berlin - DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD : DE40.cash HINWEIS in eigener Sache: Bisher hat XTB den Ausblick auf Basis des Futurekurs-basierten DE40 gestellt; seit letzter Woche sind wir zum Kassakurs-basierten DE40.cash gewechselt mit diesem Wochenausblick. Sowohl der Future- als auch der Kassahandel haben ihre Berechtigung und "Fans" - da viele Medien und Trading-Webseiten aber überwiegend auf den Cash-Inbdex eingehen, haben wir uns zu diesem Wechsel entschlossen. Handelbar sind bei XTB weiterhin beides: DE40 (Future-basiert) und DE40.cash (Kassa/Cash) CFD.

Aktuelle DAX Analyse am 06.10.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

DAX Rückblick: (30.09.2024 -04.10.2024)

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.