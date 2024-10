KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum Deutschlandticket:

"2025 kostet das Deutschlandticket neun Euro mehr, ohne dass die Qualität steigt. Gerade in den ländlichen und strukturschwachen Regionen, in denen schon jetzt nur wenige Busse am Tag fahren, macht dies den ÖPNV nicht attraktiver. Das Auto ist im Gegensatz dazu immer da und sichert die individuelle Mobilität. Im Rückblick stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, das Geld für eine Verdichtung der Takte, den Ausbau der Verbindungen, zusätzliche Busse und Bahnen und mehr Personal auszugeben - und erst danach an der Preisschraube zu drehen. Doch diese Debatte ist müßig, die Entscheidung ist längst gefallen."/yyzz/DP/ngu