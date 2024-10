Neue Woche, neues Glück. Nach der schwachen Vorwoche peilt der DAxX diesmal einen besseren Start an. Für Unterstützung sorgen die Vorgaben aus Übersee. Sowohl in Asien als auch in den USA schlossen die großen Indizes deutlich im Plus. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in ...